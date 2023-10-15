أكثر من 400 شهيد و900 مصاب في اليوم التاسع من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد أكثر من 400 فلسطيني اليوم، وأصيب حوالي 900 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم التاسع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين في جباليا ومنطقة التوام ومركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع، ومخيمي البريج والنصيرات وحي الجلاء ودير البلح والزوايدة وسط القطاع، وحيي الشجاعية والزيتون شرقه، وفي رفح وخان يونس جنوبه وحي تل الهوى في جنوبه الغربي، بينما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، ما أدى إلى استشهاد 442 فلسطينياً وإصابة 856 آخر.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم التاسع إلى 2670، بينهم نحو 50 عائلةً تضم 500 فرد، محيت بالكامل من السجل المدني جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصفه منازل على رؤوس ساكنيها، بينما بلغ عدد الجرحى 9600، إضافةً إلى دمار واسع في المنازل والبنى التحتية.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 56 بعد استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 1200.