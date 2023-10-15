12559 طناً إنتاج سورية من الأسماك هذا العام.. مدير الثروة السمكية: نخطط لإنتاج 5 ملايين إصبعية وزيادة إنتاج الأسماك إلى 15500 طن في العام القادم

تشرين-لمى سليمان

بلغ إنتاج سورية من الأسماك 12559 طناً هذا العام، حسب تقدير مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي عثمان، لافتاً إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للقطر من الأسماك من 2804 أطنان في عام 2016 إلى نحو 12559 طناً منذ بداية هذا العام حتى الآن.

وعزا عثمان هذا الارتفاع إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بأعمال التفريخ وبيع الإصبعيات المحسنة للمربين واستزراع السدود وحماية المسطحات المائية وتنظيم الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة للاستزراع السمكي، منوهاً برفع حصة سورية من أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء إلى 129 طناً بمبلغ يصل إلى 4,74 مليارات ليرة، وتسعى الهيئة إلى رفع الحصة أكثر، بما يحقق واردات إضافية لخزينة الدولة.

وبين عثمان أن الهيئة أنهت تسويق نواتج التجارب للعام الفائت، حيث بلغت الكميات الإجمالية المسوقة من مركز أبحاث الهيئة ومزرعة 16 تشرين نحو 27906 كغ بمبلغ إجمالي بحدود 314 مليون ليرة، علماً أنه يوجد 5 منافذ لبيع الأسماك تتبع للهيئة، في اللاذقية ومزرعة 16 تشرين وجبلة وحريصون وطرطوس.

و وصل إجمالي إيرادات الهيئة لعام 2023 إلى نحو 5,614 مليارات ليرة، كما يؤكد عثمان لافتاً إلى توزيع 1,5 مليون إصبعية “كارب ومشط” للمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود بوزن إجمالي 28,2 طناً، واستخدام 31358 إصبعية كارب ومشط لزوم التجارب في كل من مركز أبحاث الهيئة بمصب السن ومزرعة 16 تشرين وقلعة المضيق، إضافة إلى أنه تم توزيع 201100 إصبعية لـ 1359 مربياً ضمن مشروع المزارع الأسرية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق والقنيطرة وحلب، ويختلف العدد الموزع تبعاً لمساحة المزارع الأسرية، والتي تكون عادة دون 250 متراً مربعاً وبمعدل 2 إصبعية للمتر المربع الواحد بالتنسيق مع مديريات الزراعة.

وكشف عثمان عن إدخال منظومة لتجربة دراسة الأثر الاقتصادي والمردودية لتربية وإكثار أسماك الزينة، ودورها في تطوير المشاريع متناهية الصغر، وهي من المشاريع ذات التكلفة القليلة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير و تم البدء بهذه التجربة في مركز الأبحاث بمصب السن وتتم المراقبة الفنية للتجربة وتسجيل النتائج بشكل يومي، ومن المتوقع بيع كمية من نواتج التجربة في نهاية موسم التربية.

وقد تم منح ترخيصين نهائيين و4 موافقات مبدئية لإقامة مزارع أسماك تقليدية في عدد من المحافظات، وترخيص لاستزراع الأسماك في مستقطعة قناة صرف زراعي في محافظة حلب، وطرح 6 سدود للاستثمار بالمزاد العلني، وهي سدود كرسانا والجوزية والحويز بمحافظة اللاذقية، وسدّي الحولة والمزينة بمحافظة حمص، وبحيرة ناعور جورين بمحافظة حماة، حيث تم تأجير اثنين منها فقط، وهما الجوزية والحولة، ليصبح عدد السدود المؤجرة 30 سداً بريع سنوي إجمالي 250 مليون ليرة، كما تم منح موافقتين مبدئيتين لمزارع أسماك بحرية، واحدة شاطئية وأخرى أقفاص عائمة، وإجراء كشف حسي مبدئي وآخر نهائي لإقامة مزرعتي أسماك عائمتين في البحر.

وأوضح عثمان أن خطة الهيئة للعام القادم تتضمن إنتاج 5 ملايين إصبعية في كل المواقع التابعة لها، علماً أن عمليات التفريخ تمت والبدء بتشتيتها اعتباراً من الشهر العاشر لاستخدامها للأغراض المختلفة “استزراع السدود والمزارع السمكية الأسرية والبيع للمربين والتجارب الفنية”، والتوسع في إنتاج الأسماك للوصول إلى نحو 15500 طن كإنتاج إجمالي، وزيادة عدد المزارع السمكية المرخصة، والمساحات المخصصة لإقامة مزارع سمكية شاطئية، والاســتزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العائمة ضمن مواقع الهيئة، ولدى القطاع الخاص، والتوسع في استثمار المسطحات المائية أفقياً من خلال زيادة عدد المسطحات المستزرعة والمؤجرة لزيادة إنتاج الأسماك والاستفادة من كل المسطحات المائية الممكنة في إنتاج الأسماك، بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية،وتأمين الأعلاف من خلال تشجيع القطاع الخاص على إقامة معامل أعلاف متخصصة بإنتاج أعلاف الأسماك.