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المهندس عرنوس يتسلم دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي”

تسلم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي” المقرر عقدها بداية شهر كانون الأول المقبل في الإمارات.

وأكد المهندس عرنوس خلال استقباله اليوم للقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالإنابة سلطان محمد سلطان علي الشحي، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن التقدير لما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات إنسانية وإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له عدة محافظات سورية في شباط الماضي، متمنياً للجانب الإماراتي الشقيق النجاح والتوفيق في إدارة مجريات هذه الفعالية الدولية المهمة.

بدوره شدد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالإنابة على الروابط التاريخية بين البلدين، ووقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

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