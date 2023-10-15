صحفيو حماة يتضامنون مع صحفيي فلسطين

تشرين- نصار الجرف

عبر صحفيو حماة عن استنكارهم الشديد للجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أهالي غزة في فلسطين المحتلة، ونددوا باغتيال الصحفيين الفلسطينيين في جنوب لبنان والقطاع ، وذلك خلال وقفتهم التضامنية اليوم أمام مقر جريدة الفداء في حماة، حيث عبر جميع الإعلاميين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني عن غضبهم من جرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الأبرياء في غزة وباقي القطاع.، كما أدانوا اغتيال الكلمة والصورة عبر اغتيال الصحفيين الفلسطينيين الذين يكشفون للعالم الجرائم الوحشية للعدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ، وطالبوا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الرأي وحقوق الإنسان بإدانة الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين ، والتحرك العاجل لوقف هذه الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني.

و أكد عبدالله الشيخ، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، أن الصحفيين في حماة يقفون اليوم تضامناً مع أهالي غزة في صمودهم وتنديداً بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق المدنيين و الأبرياء ، كما استنكر الشيخ اغتيال الصحفيين الفلسطينيين وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالعمل الفوري لوقف هذا العدوان.

بدورها أشارت زينت وردة ، رئيس فرع اتحاد الصحفيين بحماة، إلى أن ما يحدث في فلسطين المحتلة حالياً هو جريمة كبرى بحق الإنسانية و بحق الأبرياء والعزل في غزة ، كما أشادت بمعركة طوفان الأقصى ، التي ردت الاعتبار للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

من جانبها أكدت حلا رمضان مديرة المركز الإذاعي والتلفزيوني في حماة أن وقوف الصحفيين اليوم إلى جانب أهلنا في فلسطين وقطاع غزة الصامدين ، يأتي تضامناً مع حقهم في نيل حريتهم ، وأشارت إلى أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.