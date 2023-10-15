وقفة تضامنية لشبيبة درعا مع أهلنا المقاومين في غزة

درعا – وليد الزعبي

نفذ فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة اليوم، وقفة حاشدة تضامناً مع المقاومة الفلسطينية وتحرير الأقصى، وذلك في ساحة 16 تشرين في مدينة درعا.

وعبّر المشاركون عن تضامنهم مع أهلنا الصامدين في غزة، رغم ما يتعرضون له من أبشع جرائم الاحتلال الصهيوني، لافتين إلى أن عملية طوفان الأقصى شكلت يوماً مفصلياً وتاريخياً في مسيرة المقاومة في سبيل تحقيق النصر المؤزر على الكيان الصهيوني الغاصب واستعادة الحقوق المغتصبة.

وأشار أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، إلى أن أهلنا في غزة هم رمز للمقاومة والصمود والتضحية والفداء، ويسطرون أروع ملاحم البطولة في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني البشعة التي يندى لها الجبين.

وأوضح أمين فرع الشبيبة بدرعا قيس الكفري أن شباب درعا يقفون اليوم بكل شموخ وقوة تضامناً مع الأشقاء في غزة، وتنديداً بجرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني الذي يبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن أرضه وعن المقدسات الإسلامية.