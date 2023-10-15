رئيس نادي اليقظة ياسر العلي لـ«تشرين»: وضعنا المادي صعب

تشرين – مالك الجاسم:

أنهى رجال اليقظة تحضيراته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الذي سينطلق منتصف الأسبوع القادم، وأولى مباريات أخضر الدير مع النبك، لكن إدارة اليقظة تقدمت باعتراض رسمي بعد أن قام اتحاد كرة القدم بتغيير الملعب المحدد لمباريات اليقظة، وكانت هناك اتصالات بين الإدارة والتنفيذية بناء على كتاب موجه من إدارة اليقظة إلى تنفيذية الدير لمخاطبة اتحاد الكرة لتحديد ملعب الجلاء مكاناً لمباريات اليقظة بعد الحصول على الموافقة بدلاً من ملعب نادي النضال الذي تم تحديده من اتحاد الكرة.

وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد ياسر العلي رئيس نادي اليقظة أن هناك اتصالات مع «التنفيذية» واتحاد الكرة والمكتب التنفيذي للبت بهذا الموضوع، ونحن نستغرب أن يتم تبديل الملعب الذي تم تحديده قبل أيام من انطلاق الدوري، وقد حصلنا على موافقة مبدئية وننتظر كتاب اتحاد الكرة لتحديد ملعب الجلاء لكل مبارياتنا بدلاً من ملعب نادي النضال الذي لا توجد فيه «مشالح» للاعبين.

وأضاف العلي: اليقظة بات جاهزاً لمباريات الدوري ومعنويات اللاعبين عالية ونتمنى أن نحقق حضوراً ونتائج إيجابية، وتم التعاقد مع لاعبين منهم وائل غيث وخالد العكلة وعبد الرحمن البري ومجد عثمان وأحمد شنتاف وبشار النهار ووسيم عوض وأحمد القاسم ومحمد فرحان السلامة وصبحي تحسين وعمر حموش وحمود الشيخ وبقيت لدينا ثلاثة كشوف.

وأردف العلي بأن مقدم عقود اللاعبين تجاوزت ٧٠ مليون ليرة، ووضعنا المادي صعب، وكما هو معروف نادي اليقظة ليست لديه استثمارات، ونحن نعتمد على دعم أبناء المحافظة وأبناء النادي ونحتاج إلى ٨٠ مليوناً لتغطية تكاليف المشاركة في الدوري والموضوع لا يتعلق بكرة القدم، ونحن نشارك في دوري كرة اليد ولليقظة حضور في هذه اللعبة، وخلال الفترة الماضية شاركنا بثلاثة تجمعات كانت التكلفة حوالي ٤٠ مليوناً وكذلك بعض الألعاب الأخرى.

وتابع العلي حديثه: لدينا ثقة كبيرة بالكادر الفني واللاعبين، ونسعى لرسم الفرحة على وجه الجماهير الغالية، وما نتمناه هو العودة للعب على أرضنا وبين جمهورنا فهذا يخفف علينا مادياً ويعطينا دافعاً لتقديم الأفضل.

يذكر أن اليقظة جاء في المجموعة الجنوبية الأولى التي ضمت إلى جانبه كلاً من معضمية الشام والكسوة والعربي والمجد والنبك وجرمانا وستكون أولى مبارياته مع النبك بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري.