المقاومة الوطنية اللبنانية تدمر دبابة «ميركافا» وتستهدف موقعاً للاحتلال في «شتولا» وتوقع قتلى وجرحى

وكالات- تشرين:

دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية دبابة «ميركافا» للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب ما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدفت موقعاً للاحتلال في «شتولا» موقعة قتلى وجرحى في صفوفه.

وقالت المقاومة الوطنية اللبنانية: استهدف مقاومونا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب ما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق قالت المقاومة: إن مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري استهدفت صباحاً مركزاً لـ”جيش العدو” في «شتولا» بالصواريخ الموجهة.

وأضاف بيان حزب الله: الاستهداف أوقع عدداً من الإصابات في صفوف «جيش» العدو بين قتيل وجريح، مؤكداً أن الاستهداف يأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين، وأدت إلى استشهاد ‏ عصام عبد الله وآخرين، كما أنّ الاستهداف يأتي أيضاً في سياق الرد على القصف في شبعا، الذي أدى إلى استشهاد المواطنين خليل هاشم ورباد العاكوم.

وفي هذا السياق، أكّدت وسائل إعلام أن المقاومة ترفع راية حزب الله على موقع الراهب التابع للاحتلال جنوب لبنان.

وفي وقتٍ سابق اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ إطلاق النار على «شتولا» في الشمال، أدى إلى مقتل إسرائيلي ووقوع عدّة إصابات.

وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القتيل الإسرائيلي هو الخامس بنيران حزب الله في أقل من أسبوع على الحدود اللبنانية.

وقالت إنه في أعقاب استهداف «شتولا» طُلب من الإسرائيليين في المستوطنات ضمن مسافة 4 كم الدخول إلى أماكن محصنة. وأعلن «جيش الاحتلال» إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان حتى هذه المسافة.

وذكرت وسائل الإعلام في جنوب لبنان أنّه أيضاً جرى استهداف موقع الراهب التابع للاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، موضحة أنّ قصفاً إسرائيلياً طال محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

يشار إلى أنّ المقاومة اللبنانية كانت قد أعلنت أمس أنّ مجموعاتها «هاجمت مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‏وهي مواقع الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون، مؤكّدةً أنّها أصابتها إصاباتٍ دقيقة ومباشرة».

ويأتي استهداف المقاومة لعدة مواقع للاحتلال رداً على الاعتداءات المستمرة على أرض وشعب لبنان.