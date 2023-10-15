الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد

تشرين:

يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على المنطقة الساحلية وبارداً ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.

ويطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة خاصة في المناطق الغربية لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وغربية الى جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.