في دوري شباب «الممتاز» ديربي بين «تشرين» و«الساحل»… واستقالة مدرّب النواعير

تشرين- سامر اللمع:

تستكمل اليوم مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز للشباب في كرة القدم لموسم 2023-2024.

إذ سيواجه تشرين فريق الساحل في الملعب الصناعي باللاذقية، بينما سيلاقي جبلة فريق الكرامة يوم غد الإثنين في مدينة جبلة، وسينطلق اللقاءان في الثانية عصراً.

واستطاع الجزيرة تحقيق فوزه الأول في الدوري بتفوقه على النواعير بنتيجة هدف من دون رد حمل توقيع اللاعب عبد الرحمن العنيزي في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على أرض الملعب الصناعي في مدينة حماة، ليرفع فريق الجزيرة رصيده لـ 3 نقاط في المركز الرابع للمجموعة الأولى مؤقتاً، بينما أصبح النواعير سادساً بنقطة واحدة، وبعد نهاية اللقاء قدم الكابتن محمود ارحيم استقالته من تدريب الفريق تاركاً الفرصة لمن يأتي بعده.

بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة التي جمعت الحرية بفريق الطليعة في مدينة حماة أيضاً ، إذ تقدم الطليعة في الشوط الأول من المباراة عن طريق أحمد القصاب ..وفي الشوط الثاني استطاع الحرية تعديل النتيجة عن طريق هدافه محمد مصطفى لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا التعادل حافظ الحرية على صدارته للمجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما بقي الطليعة في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 6 نقاط.

وفي دمشق حسم الوحدة الديربي لمصلحته بفوزه على الجيش بهدف من دون رد حمل توقيع أحمد الأيوبي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة..

ورفع الوحدة رصيده لـ 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً للمجموعة الثانية، بينما تجمدت نقاط الجيش عند 6 نقاط في وصافة المجموعة مؤقتاً

وفاز حطين على ضيفه الشرطة بهدفين من دون رد، إذ حمل الهدف الأول توقيع كميت سواس، وعزز اللاعب أحمد صوفي النتيجة لفريقه لتنتهي المباراة التي أقيمت في الملعب الصناعي في اللاذقية بالتعادل.

وأصبح رصيد حطين 7 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وحلّ الشرطة في المركز الخامس للمجموعة مؤقتاً بنقطة واحدة.