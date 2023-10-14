معرض لمشاريع النمذجة والمحاكاة والروبوت من ذوي الشهداء والأيتام.. حلول ومشاريع متكاملة لخدمة قضايا المجتمع

تشرين- يوسف علي

افتتح اليوم معرض مشاريع النمذجة والمحاكاة والروبوت لليافعين من ذوي الشهداء والأيتام، وذلك في مقر فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية، في الوقت الذي تم فيه توزيع جوائز مسابقة النمذجة لعام 2023، على الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع في مسابقة النمذجة والمحاكاة.

كما تم حفل تخريج دفعة من متدربي كوادر القواعد الحزبية على برنامج Excel المتقدم والأرشفة الالكترونية، حيث اطلع أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية المهندس هيثم إسماعيل ومديرة فرع الجمعية العلمية السورية المهندسة مريم فيوض، على معرض المشاريع للطلاب اليافعين والشباب في ناديي النمذجة والمحاكاة والروبوت والذكاء الصنعي.

وبينت فيوض في حديث ل”تشرين” أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية منذ انطلاقتها، رسخت مفهوم التعليم التفاعلي المتعدد الأدوات التي يبدأ بالمفاهيم المجردة النظرية ولا ينتهي بالمشاريع التطبيقية، بل يتعداها لتحقيق حلول ومشاريع متكاملة تستفيد منها جميع والفعاليات التي تكوّن المجتمع، وبالتالي تؤدي لتحقيق الهدف الأساسي من تأسيس الجمعية وهو نشر علوم المعلوماتية وتجاوزه نحو جعل أدوات التقانة المعلوماتية المختلفة في خدمة قضايا المجتمع وتقديم الحلول لها، وتطوير المجتمع ليكون بمصاف المجتمعات المتطورة التي تعتمد المعرفة والعلوم الحديثة أساساً في بنيانها.

وأضافت فيوض: أطلقنا منذعام 2018 نادي النمذجة والمحاكاة بهدف تعريف الشباب المحلي بدءاً من عمر اليافعين بمفاهيم النمذجة والمحاكاة وأدواتها التقنية كبرمجيات “الماتلاب” حيث نتج لدينا شريحة واسعة من المستفيدين وبمختلف الفئات العمرية يستخدمون المفاهيم الرياضية والمعادلات بطريقة تطبيقية علمية كمدخلات الأدوات تقنية بهدف توصيف المشكلات الحياتية واجتراح نماذج حلول لها ومعرفة مدى امكانية تطبيقها للتطبيق بناء على معطيات الواقع والنتائج المرجوة.

وأكدت فيوض أنه تم تطوير المخرجات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بمسابقة محلية يرافقها معرض للمشتركين في المسابقة وباقي المتدربين من ذوي الشهداء والأطفال الأيتام من جمعية مساعي الخيرية والتي تم توجيه جزء من دورات النادي ليستفيدوا منها وبشكل مجاني، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن نماذج من حلول المسابقة ومشاريع النادي بشكل عام، والى تطوير مفهوم نادي الروبوت عبر إدخال مفاهيم الذكاء الصنعي على المشاريع التي يتم تنفيذها وأيضاً استهداف الفئات العمرية المبكرة من اليافعين ومن مختلف فئات المجتمع، بالإضافة لذوي الشهداء والأيتام.

وأكدت فيوض أنه تم تحقيق نتائج مهمة على الصعيد المحلي والعالمي عبر تحقيق فرقنا العديد من الجوائز في مسابقات محلية وعالمية، لافتة الى أهمية تخريج دفعة جديدة من الكوادر الحزبية في فرع الحزب البعث العربي الاشتراكي وذلك ضمن إطار التعاون بين فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية وفرع الحزب البعث العربي الاشتراكي بتنسيق ومتابعة مكتب الشباب الفرعي وبرعاية ودعم من القيادات السياسية والإدارية في المحافظة، والتي أثمرت تأهيل وتمكين كوادر قاعدية حزبية على برنامج Excel المتقدم والأرشفة الالكترونية بهدف تمكين هذه الكوادر على تنفيذ سياسة التحول الرقمي بجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الإدارية والسياسية والنقابية.

بدورها، بينت الطالبة ليليان ابو الشملات في تصريح ل”تشرين” أنها نالت المرتبة الأولى في مسابقة النمذجة وقد عملت على موضوع النسبية متعددة المتغيرات، مؤكدة على الدعم الكبير الذي توليه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية للطلاب لتطوير مهاراتهم وتطويعها في مشاريع إبداعية.

من جهته، أوضح الطالب جمال زينه أن مشروعه حول تصميم رادار يمكن تطويره وإضافة كاميرا والتحكم به من خلال جهاز الكمبيوتر، فيما شرح الطالب مصعب جبور أن مشروعه حول روبوت لتحريك حاويات المرفأ ببرنامج WRo بحسب الألوان.

ونوه الطلاب إلى أهمية استخدام المفاهيم الرياضية والمعادلات بطريقة تطبيقية علمية في المشاريع التي قاموا بإعدادها، مؤكدين استمرارهم في إعداد المشاريع وتطوير مهاراتهم للحصول على المزيد من الجوائز المحلية والدولية لرفع اسم سورية عالياً في جميع المحافل العربية والدولية.