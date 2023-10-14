نادي المحافظة يعتذر عن دوري درجة كرة الأولى … وهبوط إلى الدرجة الثانية وغرامة مالية بانتظاره

تشرين- سامر اللمع

في سابقة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حدث ما لم يكن يتوقعه أحد فقد اعتذر نادي محافظة دمشق الرياضي عن المشاركة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأسباب وصفتها إدارة النادي بعدم الجاهزية الفنية للفريق.

ويعتبر هذا القرار هو الأول لإدارة النادي الجديدة التي أُعيد تشكيلها قبل شهر من الآن.

وبقرار الاعتذار عن المشاركة، سيعتبر نادي المحافظة النادي الأول الذي سيهبط من الدرجة الأولى إلى الثانية وسيغرم بغرامة مالية تقدر بـ5 ملايين ليرة.

ووصل المحافظة إلى الدرجة الممتازة لأول مرة في موسم 1999-2000، ثم تأهل مرة أخرى في موسم 2013-2012 حتى الدوري التصنيفي الذي أقيم في موسم 2016-2017، ووصل إلى مراتب منافسة في الدور الثاني من الدوري الممتاز عندما كان يقام على مجموعتين.

خطوة جريئة للإدارة الجديدة التي في منظورها بأن الألعاب الجماعية ولاسيما كرة القدم لا تُعطي ثمارها بل تستحوذ على القسم الأكبر من ميزانية النادي وبلا نتيجة تذكر سوى مجرد المشاركة في الدوري لا أكثر ولا أقل، ناهيك عن قيمة عقود اللاعبين المرتفعة هذه الأيام وما يلحق بذلك من مصاريف التنقل بين المحافظات وغيره وإعطاء الأولوية للألعاب الفردية والقوة التي تحطم الأرقام القياسية في التتويج بالمراكز الأولى.