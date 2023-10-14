الجودو السوري في الطريق الصحيح …

ميادة مخيبر

عندما نقول عن لعبة رياضية إنها في الطريق الصحيح، فهذا يعني أن اتحادها فاعل ولجانها الفرعية بخير وأن تفاعل القيادات المركزية والفرعية والأندية هو إيجابي وكل ذلك يضعنا في ساحة رياضية متكاملة في العمل للتطوير النوعي والعددي.

إنها رياضة الجودو السوري ذات الماضي الذهبي والحاضر المبشر بالخير. تابعنا نشاطات الجودو ووجدنا أنفسنا أمام اتحاد متواجد ميدانياً في نشاطات اللعبة وبطولاتها المركزية والفرعية ومع منتخبات الفئات العمرية والأندية والمراكز التدريبية. عنوان التعامل بين القيادات ومفاصل اللعبة الفنية الإدارية والفنية هو الاحترام المتبادل ولم نجد همسات ولا لمزاً بينهم وشعرنا أن الكل حريص على التطور ولم نجد أحداً منهم يسعى للمنصب أو المركز.. والكل يعمل بصمت مع ابتسامة الرضا.

ووجدنا في نادي بيت سابر بريف دمشق خير مثال للتفاعل الفني والإداري بدءاً من مدربه البطل محمد الصفدي مروراً بفرع الريف الذي كرم النادي ولاعبيه وكادره الفني ووصولاً إلى اتحاد اللعبة الذي تواجد أيضاً في مشاركات فرق هذا النادي.

إنه المثال الذي نريده، خطة عمل مركزية وفرعية تطبقها كل الألعاب والقيادات الرياضية ونصل بالنتيجة إلى ضرورة دفع كل منتخبات الفئات العمرية نحو المشاركات الخارجية العربية والإقليمية والدولية لنصل إلى التألق السوري دولياً.