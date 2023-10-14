256 شهيداً بينهم 20 طفلاً من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 256 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1788 آخرين، خلال أقل من 24 ساعة الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة «وفا» أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة، استهدفت منازل الفلسطينيين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجاً سكنية.

وأضافت: إن الغارات تركزت في حي تل الهوا، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات، طلباً للحماية من قصف الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أحياء الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والأبنية السكنية.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي السودانية والواحة والمنطقة الغربية والشمالية في بيت لاهيا شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة.

واستهدف طيران الاحتلال عدداً من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، كما تعرضت مدينة رفح جنوب القطاع إلى عشرات الغارات التي استهدفت في أغلبها منازل الفلسطينيين وأوقعت شهداء وجرحى في صفوفهم.

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفيي ناصر وأبو يوسف النجار جنوب القطاع لم تعودا قادرتين على التعامل مع الجرحى والمصابين من جراء تضررهما من القصف، ونفاد قدرتهما الاستيعابية، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين يواجهون صعوبات بالغة في رفع ركام المنازل والأبنية عن الضحايا والمصابين.