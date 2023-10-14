اتحاد الصحفيين يدين الاعتداء الإسرائيلي على الصحفيين في جنوب لبنان

تشرين:

أدان اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الصحفيين في جنوب لبنان من خلال إقدامه على استهداف سيارات الطواقم الصحفية في علما الشعب، ما أدى إلى ارتقاء صحفي وإصابة عدد منهم.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم تلقت “تشرين” نسخة منه أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي استكمال لعدوانها الإجرامي على الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية في قطاع غزة وقتلها لعدد كبير من الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنعهم من نقل صور حرب الإبادة الجماعية التي يمعن بها العدو الصهيوني ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.

وتقدم اتحاد الصحفيين بأحر التعازي لنقابة المحررين اللبنانيين واتحاد الصحفيين العرب ومن سائر الصحفيين حول العالم، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى، مطالباً المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية، والإنسانية، والقانونية، بتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم وضرورة محاسبته وعدم إفلات من يقف وراء هذا الاستهداف من العقاب، مؤكداً ضرورة التحرك لضمان سلامة الصحفيين في تغطياتهم لهذا العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والأراضي المحتلة، ووضع حدّ للإمعان الإسرائيلي بارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.