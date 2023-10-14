«الأشغال العامة والإسكان» تصدر قراراً  بخصوص تصنيف المقاولين

تشرين- محمدالنعسان:

أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، قراراً جديداً بالنسبة للقيمة المالية المعتمدة لاحتساب الأمتار المربعة للأعمال المنفذة بموجب ترخيص بناء طابقي أو هنكار معدني، وذلك من أجل التصنيف، واعتماداً على محضر اللجنة المركزية لتصنيف المقاولين رقم /٧/ لعام ٢٠٢٣، حيث تم اعتماد مبلغ (ثمانمئة ألف ليرة سورية ) للمتر المربع المنفذ من المساحة المرخصة على الهيكل، و(ستمئة ألف ليرة سورية) للمتر المربع المنفذ من المساحة المرخصة للإكساء الداخلي والخارجي، ولكافة الرخص المنفذة أياً كان نوعها وتاريخها.

وفي تصريح لنقيب مقاولي الإنشاءات في سورية، أكد المهندس عبد الرحمن سليمان، أن القرار يصب في مصلحة المقاولين لأجل تصنيفهم وكفاءاتهم وتحديد قدراتهم من خلال أعمالهم التي يقومون بتنفيذها للمشاريع كافة.

وشكر سليمان وزير الأشغال العامة والإسكان على دعمه الكبير للمقاولين السوريين من خلال القرارات التي تصب في نجاح مشاريعهم وتنفيذها ضمن الزمن والجودة، ومن أجل تطوير أعمالهم ودعم جهودهم والارتقاء بالمهنة نحو الأفضل.