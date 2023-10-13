مظاهرات حاشدة في العراق ولبنان والأردن وإيران تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

شهدت العراق وإيران ولبنان والأردن اليوم مظاهرات حاشدة، دعماً لعملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت مراسلة سانا في بغداد أن مئات الآلاف تجمعوا في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، نصرة للقضية الفلسطينية ودعماً للمقاومة، حيث أحرق المتظاهرون أعلام الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والكيان الصهيوني، مؤكدين أن معركة المقاومة الفلسطينية هي معركة الأمة العربية والإسلامية كلها.

وطالب المتظاهرون بالإسراع في إرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة لإنقاذ أهلها من حصار خطير.

وأكد المتظاهرون أنهم يشاركون تعبيراً عن ضمير الشعب العراقي برمته، والذي أخفقت الدوائر الاستعمارية والإمبريالية في إبعاده عن قضية العرب المركزية فلسطين.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران دعماً للشعب الفلسطيني ولعمليات المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

وأكد البيان الختامي لمظاهرات إيران أن (إسرائيل) إلى زوال، وأن عملية طوفان الأقصى هي الخطوة الأولى لهدم أسس هذا الكيان الضعيف.

وحذر البيان الولايات المتحدة من مغبة محاولة الحفاظ على الحياة لهذا الكيان الغاصب، مؤكداً أن التواجد الغربي في المنطقة وإرسال السفن ونقل الأسلحة لن يوثر على إرادة وتصميم المقاتلين الفلسطينيين الشجعان، وسيزيد من الكراهية لأمريكا وحلفائها الغربيين.

وندد البيان بالصمت العالمي واللامبالاة تجاه جرائم الصهاينة في فلسطين، مشدداً على ضرورة فضح الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى 75 عاماً وإدانة الأعمال المعادية للإنسانية التي يقوم بها، وإعلان الدعم لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.

وفي الأردن اتجه عدد من المواطنين نحو المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة دعماً للشعب الفلسطيني، حيث تجاوزوا طريق نزول العدسية وانطلقوا مشياً على الأقدام باتجاه الأغوار، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ونفذت الفعاليات الشعبية والحزبية وقفات تضامنية في عمان ومختلف محافظات الأردن، ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم ووقف العدوان الغاشم الذي يشكل عدواناً على القيم الإنسانية، وتعدياً صريحاً على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكد المشاركون دعمهم المتواصل ووقوفهم مع أبطال فلسطين حتى تحقيق النصر ونيل حقوقهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كذلك انطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت والعديد من البلدات دعماً لعملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى، وتنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.