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الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، والتي أدت إلى إلحاق أضرار في المرافق المدنية، وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن “هذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، محذرة من “استمرار التصعيد من قبل (إسرائيل) بالتزامن مع الجرائم التي ترتكبها في غزة، ما قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
وكان العدو الإسرائيلي نفذ بالتزامن بعد ظهر أمس عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة.

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