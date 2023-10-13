المهندس عرنوس يتفقد الأعمال الجارية لإعادة إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي جراء العـدوان الإسرائيلي

تشرين:

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم الأعمال التي تقوم بها كوادر وزارة النقل والشركات والمؤسسات الإنشائية والفنية والدارسة وطواقم الطيران المدني التي باشرت منذ أمس أعمال إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف مطار دمشق الدولي ظهر أمس.

وأكد المهندس عرنوس خلال تفقده أعمال الإصلاح يرافقه وزير النقل المهندس زهير خزيّم أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بعمليات الإصلاح ووضع برنامج زمني دقيق ومتابعته على مدار الساعة لإنجاز أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي بالسرعة الممكنة والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية المطلوبة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في إنجاز هذه الأعمال.

وعلى إثر الـعدوان الإسـرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وخروجهما عن الخدمة، قامت وزارة النقل بتحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي، ودعت المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.