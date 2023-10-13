أمطار على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجواء باردة ليلاً

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، ويكون الجو بارداً نسبياً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية، ويكون الجو بارداً نسبياً على المرتفعات خلال الليل، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الساحلية والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.