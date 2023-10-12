“جريح الوطن”: جميع جرحى العمليات الحربية من قوى الأمن الداخلي ونسب العجز من 40 إلى 79 بالمئة سيحصلون خلال شهرين على البطاقة

أعلن مشروع جريح الوطن، أن جميع جرحى العمليات الحربية من قوى الأمن الداخلي، ونسب العجز من 40 حتى 79 بالمئة سيحصلون خلال شهرين على بطاقة جريح الوطن بعد معالجة أسباب تأخر حصولهم على البطاقة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن كل جرحى العجز التام حصلوا على بطاقاتهم.

وطلب المشروع، في منشور له عبر فيسبوك، من كل جريح عمليات حربية من نسبة إصابة 40 بالمئة فما فوق ولم يبادر بعد إلى تسليم أوراق البطاقة اصطحاب صورة عن الهوية المدنية وصورتين شخصيتين وبيان عائلي جديد إلى أحد مراكز البطاقة الذكية في محافظته للحصول على البطاقة والاستفادة من المزايا والخدمات الحالية والمستقبلية التي تقدمها لحاملها.

ولفت المشروع إلى أن كل جرحى العجز الكلي حصلوا على بطاقاتهم، ومع مضي عام من بدء منحها بلغت نسبة توزيع البطاقة 80 بالمئة وسيبقى التوزيع مستمراً لحين وصولها لكل الجرحى المستحقين.