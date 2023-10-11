وقفة تضامنية لطلبة جامعة حماة لـ«طوفان الأقصى»

تشرين- نصّار الجرف:

نفذ طلبة كليات ومعاهد جامعة حماة ، صباح اليوم في مجمع الكليات، وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية الشريفة ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم واعتداءاته الوحشية والسافرة على قطاع غزة، و دعماً لمعركة “طوفان الأقصى” عبّروا خلالها عن تضامن الشعب السوري، مع الشعب الفلسطيني في معركته الوجودية الحقة.

حيث احتشد آلاف الطلبة من جامعة حماة، حاملين اللافتات المعبرة وعلمي سورية وفلسطين، معبرين في هتافاتهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في نضاله وصموده ضد الاعتداءات الوحشية من قبل العدو الصهيوني على مدينة غزة.

وأكدّ المشاركون في الوقفة التضامنية أنّ عملية “طوفان الأقصى” تحمل رسائل عدّة للمحتل الصهيوني بأنّ الحق لا يموت، وأنّ خيار الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه ونيل حريته من الاحتلال الغاشم لا يتم إلا بالمقاومة الباسلة، التي لا تقهر، مؤكدين أن طلبة الجامعات السورية ومنها جامعة حماة سيبقون مع القضية الفلسطينية دائماً وأبداً.

شارك في الوقفة التضامنية أمين فرع حماة لحزب البعث أشرف باشوري وأعضاء قيادة الفرع ورئيس جامعة حماة ورئيس فرع حماة للاتحاد الوطني لطلبة سورية.