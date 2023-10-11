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إدانات دولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

أدانت جمهورية فيتنام الاشتراكية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج الكلية الحربية في مدينة حمص.
وعبر وزير الخارجية الفيتنامي بو نهان سون في رسالة تعزية إلى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين عن تعازي بلاده لعائلات الضحايا والمصابين في هذا الاعتداء الآثم.
كما أدان الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا الاعتداء الإرهابي في حمص.
وقال الحزب في بيان له: إن الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي ينضم إلى الحزب الشيوعي السوري الموحد والشعب السوري في إدانة الاعتداء الإرهابي، موضحاً أن هذا الاعتداء مدعوم من قبل قوى دولية وأنظمة إمبريالية.
كما دعا الحزب في بيانه إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط للاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري.
وفي سياق متصل، أدان أبناء الجالية العربية السورية في إسبانيا الاعتداء الإرهابي في حمص، معربين عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.
كما أدانت مجموعة الصداقة البرلمانية الكوبية السورية في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية “البرلمان” الاعتداء الإرهابي وعبرت عن تضامنها مع الشعب والحكومة ومجلس الشعب في سورية.
بدوره أدان الاتحاد العربي في كوبا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا، معبراً عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري الصديق ضد هذه الأعمال العدوانية.
كما أدان اتحاد الجاليات والمؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية “فياراب” بشدة الاعتداء الإرهابي في حمص، وعبر عن التعازي لسورية شعباً وحكومة ولأهالي الضحايا.

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