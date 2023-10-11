آخر الأخبارمحليات

طلاب جامعة البعث في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

حمص- إسماعيل عبد الحي

أكد  طلاب جامعة البعث اليوم  أن دماءهم وأرواحهم فداء لبلدهم سورية ولفلسطين  وأن القضية الفلسطينية قضيتهم مطالبين في الوقفة التضامنية التي أقامتها  جامعة البعث صباحاً بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين العربية.
تخلل الوقفة رفع الأعلام السورية والفلسطينية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني و تأكيداً ممن حضر الوقفة على وقوف الشعب السوري بكامل طاقاته مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لتحقيق النصر على العدو الإسرائيلي الغاشم كما رفعوا صور السيد الرئيس بشار الأسد واللافتات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
الدكتور فادي مرشد أمين الجامعة أكد وقوف الشعب السوري مع الشعب الفلسطيني الشقيق وفخره واعتزازه  بانتصارات المقاومة الفلسطينية وأبطالها الذين جسدوا ملاحم البطولة خلال الأيام الماضية مضيفاً إن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بها وإن الاستعمار زائل لا محالة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في استقلال بلده .
من جهة ثانية نوه الدكتور يامن فياض عضو هيئة تدريسية في كلية الحقوق بأن هدف وقفة  اليوم هو توجيه رسالة  للعالم وللشعب الفلسطيني بوقوف  الشعب السوري إلى جانبه ودعمه لقضيته، وحقه في استرداد أرضه ونيل حريته واستقلاله  مؤكداً أن البوصلة كانت دائماً فلسطين والقضية العادلة للشعب الفلسطيني.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

إدانات دولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

آخر الأخبار

طلبة جامعة الفرات ينفذون وقفة تضامنية دعماً للمقاومة الفلسطينية و”طوفان…

آخر الأخبار

وقفة تضامنية حاشدة في جامعة تشرين دعماً للشعب الفلسطيني: قضية فلسطين لن تموت أبداً…

آخر الأخبار

الأمناء العامون وممثلو الفصائل الفلسطينية في دمشق: «طوفان الأقصى» خرق استراتيجي وتحول…

آخر الأخبار
إدانات دولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص طلاب جامعة البعث في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني طلبة جامعة الفرات ينفذون وقفة تضامنية دعماً للمقاومة الفلسطينية و"طوفان الأقصى" وقفة تضامنية حاشدة في جامعة تشرين دعماً للشعب الفلسطيني: قضية فلسطين لن تموت أبداً لأنها عقيدة في وجداننا الأمناء العامون وممثلو الفصائل الفلسطينية في دمشق: «طوفان الأقصى» خرق استراتيجي وتحول نوعي في مجرى الصراع مع العدو الصهيوني أساليب التوعية الصحية الخاصة بالطفل عبر وسائل الإعلام في ورشة عمل ورشة بناء القدرات تختتم أعمالها.. رئيس دائرة الصحة النفسية في وزارة الصحة: الخط النفسي الساخن يستهدف من يقيم في سورية العلماء يحذرون من خطورة الفيروسات العابرة للزمن وقفة تضامنية لطلاب طرطوس دعماً للمقاومة الفلسطينية وعملية «طوفان الأقصى» طلبة الحسكة خلال وقفة تضامنية دعماً للمقاومة وعملية «طوفان الأقصى»: من ياسميننا إلى زيتونكم نحن معكم يا أبطال فلسطين