طلاب جامعة البعث في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

حمص- إسماعيل عبد الحي

أكد طلاب جامعة البعث اليوم أن دماءهم وأرواحهم فداء لبلدهم سورية ولفلسطين وأن القضية الفلسطينية قضيتهم مطالبين في الوقفة التضامنية التي أقامتها جامعة البعث صباحاً بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين العربية.

تخلل الوقفة رفع الأعلام السورية والفلسطينية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني و تأكيداً ممن حضر الوقفة على وقوف الشعب السوري بكامل طاقاته مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لتحقيق النصر على العدو الإسرائيلي الغاشم كما رفعوا صور السيد الرئيس بشار الأسد واللافتات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

الدكتور فادي مرشد أمين الجامعة أكد وقوف الشعب السوري مع الشعب الفلسطيني الشقيق وفخره واعتزازه بانتصارات المقاومة الفلسطينية وأبطالها الذين جسدوا ملاحم البطولة خلال الأيام الماضية مضيفاً إن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بها وإن الاستعمار زائل لا محالة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في استقلال بلده .

من جهة ثانية نوه الدكتور يامن فياض عضو هيئة تدريسية في كلية الحقوق بأن هدف وقفة اليوم هو توجيه رسالة للعالم وللشعب الفلسطيني بوقوف الشعب السوري إلى جانبه ودعمه لقضيته، وحقه في استرداد أرضه ونيل حريته واستقلاله مؤكداً أن البوصلة كانت دائماً فلسطين والقضية العادلة للشعب الفلسطيني.