طلبة جامعة الفرات ينفذون وقفة تضامنية دعماً للمقاومة الفلسطينية و”طوفان الأقصى”

تشرين – مالك الجاسم

نفذ طلبة جامعة الفرات وطلبة المعاهد وقفة تضامنية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدير الزور، دعماً للمقاومة الفلسطينية وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني بأرضه ودعماً لعملية “طوفان الأقصى”.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واللوحات واللافتات المعبرة عن دعم المقاومة والانتصارات التي تسجلها يومياً ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد طلبة جامعة الفرات أن فلسطين صاحبة حق بأرضها وصاحب الحق دائماً النصر حليفه.

وخلال حديثهم لصحيفة “تشرين” أكد عدد من طلبة جامعة الفرات عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية وأن فلسطين كانت ولا تزال البوصلة الأساسية في سورية.

وأكد إباء الأحمد أن هذه الوقفة هي تعبير حقيقي عن دعم طلبة الجامعة والمعاهد للمقاومة الفلسطينية التي عرت الكيان الصهيوني وأسقطت الأقنعة عنه وكشفت أنه أوهن من بيت العنكبوت.

بدوره أشار أمير العباس إلى أن المقاومة الفلسطينية اليوم ترسم ملامح فجر جديد لفلسطين والأمة العربية وعملية “طوفان الأقصى” دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، فكانت الرد المناسب للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا بلغة القوة.

شارك في الوقفة رئيس جامعة الفرات الدكتور طه الخليفة، ورئيس مكتب الشباب الفرعي عمر الخلف، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.