منتخب النسور يعسكر في دبي بحلة جديدة.. والاختبار لقاء الكويت

تشرين- سامر اللمع:

أعلن اتحاد كرة القدم اليوم عن قائمة المنتخب التي استدعاها المدير الفني الأرجنتيني “هيكتور كوبر” لمعسكر الإمارات التحضيري الذي تتخلله إقامة مباراة ودية مع منتخب الكويت في 17 الشهر الجاري بوجود 4 أسماء جديدة.

وضمت القائمة المستدعاة كلاً من إيمار ابراهام من نادي خوفدة السويدي، و ايزيكيل العم من اندبينتينتي ريفادافيا الأرجنتيني و إبراهيم هيسار من اتلتيكو بيلفوانو الأرجنتيني.

بالإضافة إلى الحارس أمجد السيد من الوثبة كأول ظهور لهم ضمن صفوف المنتخب.

كما شهدت القائمة عودة اللاعب عمر خريبين بعد غياب لفترة طويلة، بالإضافة لاستدعاء عمار رمضان من دونيسكا ستريدا السلوفاكي.

وضمت قائمة المنتخب كذلك و لأول مرة 6 لاعبين من المغتربين توزعوا بين 4 من أوروبا و2 من أمريكا الجنوبية بالتزامن مع 12 لاعبا محترفا بالدوريات العربية و الآسيوية و 7 لاعبين من الدوري المحلي.

منتخبنا يستعد لخوض منافسات أمم آسيا والتي ستبدأ في 12 من كانون الثاني حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

من هم اللاعبون الجدد؟

ألمار ابراهام صاحب الـ 24 سنة وشغل مركز الارتكاز في خط الوسط ويلعب لنادي سكوفد الناشط في دوري سوبرايتان الثاني تصنيفاً في السويد، كما تبلغ القيمة السوقية للاعب 744 ألف يورو.

لعب خلال الموسم الماضي 25 مباراة بمجموع دقائق 2112 دقيقة سجل هدفاً واحداً وصنع آخر، ومثل فريقه في 163 مباراة سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفين، في حين تحصل على 20 بطاقة صفراء مقابل واحدة حمراء.

وسبق لـ “ابراهام” أن تم استدعاؤه سابقاً لمعسكر المنتخب الذي أقيم بحلب في كانون الأول عام 2021 تحت قيادة المدرب تيتا فاليريو.

إبراهيم هيسار

ذو الـ 29 عاماً يشغل مركز صانع ألعاب بالإضافة إلى الجناح يلعب حالياً ضمن صفوف نادي indep rivadavia في الدوري الأرجنتيني الممتاز.

لعب هيسار هذا الموسم 32 مباراة وحوالي 2457 دقيقة استطاع خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أخرى بالإضافة لتلقيه بطاقة واحدة صفراء وأخرى حمراء على مدار الدقائق التي شارك بها.

يعد هذا الموسم الأول له رفقة فريقه indep rivadavia . ويملك “هيسار” في مسيرته الاحترافية 99 مباراة سجل 7 وصنع 8 مقابل 4 كروت صفراء و2 حمراء وتبلغ قيمته السوقية 288 ألف يورو.

ايزيكيل العم

يلعب صاحب الـ 29 سنة في مركز خط الوسط. وقد ذاع اسمه في الأرجنتين عندما كان لاعباً في أرجنتينوس جونيور عقب حادثة الإصابة التي تعرض لها إثر دعس قدمه من قبل نجم الكرة الأرجنتينية. ولاعب البوكا كاروس تيفيز في شباط 2016. وقد أدى هذا التدخل العنيف إلى إبعاده عن الملاعب فترة طويلة.

إثر ذلك انخفضت قيمته السوقية من 1.2 مليون يورو الى 200 ألف يورو، كما أثرت تلك الإصابة بشكل كبير في مستواه بعد عودته إلى الملاعب لينتقل بعدها إلى نادي “جيفو” الياباني لمدة عام.

وعاد لاحقاً للأرجنتين عبر بوابة انديبيدينتي ريفادافيا الناشط في الدوري الثاني تصنيفاً، ليحقق هذا الموسم رفقة الفريق المركز الثاني ب 62 نقطة من 32 مباراة ، مسجلاً خلالها 3 أهداف وصنع 7 أهداف وهو أكثر من صنع الأهداف في فريقه.