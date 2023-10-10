“عنب حمص” استلمت 4141 طناً وأرباحها قاربت أربعة مليارات ليرة

تشرين- إسماعيل عبد الحي:

استلمت شركة عنب حمص لتاريخه4141 طن عنب، و بلغت قيمة الإنتاج السلعي الفعلي للشركة لغاية أيلول الماضي ما قيمته /11/ ملياراً و208 ملايين ليرة، مقابل12 ملياراً و456 مليون ليرة بالمخطط، وبمعدل تنفيذ قدره 90% ، في حين بلغت قيمة الإنتاج للفترة المماثلة من العام السابق ما قيمته 3 مليارات و713 مليون ليرة، وذلك حسب تأكيد مدير عام الشركة المهندسة منال أسد .

وأشارت إلى أن قيمة المبيعات الفعلية للشركة بلغت لغاية أيلول الماضي ما قيمته 11 ملياراً و783 مليون ليرة، مقابل 12 ملياراً و456 مليون ليرة بالمخطط وبمعدل تنفيذ قدره 95% ،في حين بلغت قيمة المبيعات للفترة المماثلة من العام السابق ما قيمته 3 مليارات و655 مليون ليرة.

أما الأرباح فبلغت لغاية أيلول من العام الحالي 3 مليارات و700 مليون ليرة .