تضمن مقطوعة رثاء لشهداء سورية.. حفل استقبال للرابطة العالمية لمحبي روسيا

تشرين- زهير المحمد:

أقامت الرابطة العالمية لمحبي روسيا حفل استقبال في فندق الداماروز بدمشق بهدف التعريف بالرابطة في سورية وأهدافها وخططها المستقبلية.

وفي كلمة له خلال الحفل أشار رئيس الرابطة العالمية لمحبي روسيا نيكولاي مالينوف إلى أن الرابطة تأسست في موسكو في الـ 14 من آذار هذا العام، من 42 دولة و887 شخصاً، مشيراً إلى أن الرابطة حركة وطنية شعبية.

بدوره ثمن رئيس جمعية الصداقة السورية- الروسية في مجلس الشعب الدكتور باسم سودان أهمية العلاقات التاريخية التي تربط مابين سورية وروسيا ، مثنياً على وقوف روسيا إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب.

ونوه رئيس دير مار جريوس في صيدنايا الأرشمندريت يوحنا التلي بالطابع الثقافي لهذه الرابطة، مؤكداً أن الثقافة الروسية تحمل عمق الإيمان والروح.

وفي تصريح خاص ل (تشرين) نوه رئيس الرابطة العالمية لمحبي روسيا في سورية الشيخ أحمد جميل عقرين بالدعم الكبير الذي قدمته روسيا لسورية في حربها ضد الإرهاب الذي ترعاه أمريكا وحلفائها على مدار أكثر من ١٢ عاما.

وأشار عقرين إلى أن روسيا تخوض اليوم معركة مشرفة في مواجهة الإرهاب في أوكرانيا، وإنهاء الهيمنة الأمريكية وسياسة القطب الواحد الذي يتحكم بمصير العالم.

وتضمن الحفل مقطوعة رثاء لشهداء سورية، قدمها العازف بيوتر ديمتريف، إضافة إلى مقطوعات فنية مهداة من الشعب الروسي إلى سورية قدمتها المغنية الأوبرالية الروسية كاترينا لوخينا والعازف ديمتريف.

حضر الحفل مديرو إدارة الوطن العربي وأميركا وأوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السفير رياض عباس والسفير خليل بيطار والمستشارة منال عين ملك، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.