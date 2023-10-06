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الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداء الإرهابي الغادر على الكلية الحربية ويؤكد وقوفه إلى جانب سورية

استنكر الاتحاد البرلماني العربي الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكداً وقوفه إلى جانب سورية في مصابها الأليم.
وأعرب الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة في برقية إلى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عن أصدق مشاعر العزاء وخالص المواساة القلبية والوجدانية للشعب السوري، معبراً عن دعواته بالرحمة للشهداء الأبرار من المدنيين والعسكريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وجدد الشوابكة التأكيد على الموقف التضامني الراسخ للاتحاد البرلماني العربي ووقوفه إلى جانب الشقيقة سورية في مصابها الأليم مشيداً بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش العربي السوري في سبيل الذود عن حدود الوطن وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في ربوع سورية.

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