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الجامعة العربية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية وتؤكد ضرورة القضاء على الإرهاب بكل أشكاله

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص أمس، مؤكدة ضرورة القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم: تدين جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، في انتهاك سافر لاستقرار سورية.
وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة ضرورة مواصلة جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

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