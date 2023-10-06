الأردن يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية ويؤكد تضامنه مع الشقيقة سورية
أدان الأردن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بمدينة حمص أمس، مؤكداً تضامنه مع الشقيقة سورية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم: “ندين الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيون”.
وأضافت الوزارة: “ترفض المملكة وتستنكر كل أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”