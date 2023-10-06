رئيس مجلس الوزراء يتفقد حالة المصابين في مشافي حمص جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم جرحى الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف أمس حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، وذلك في كل من المشفى العسكري والوليد والجامعة وكرم اللوز ومشفى الزهرة بمدينة حمص.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزيرا الدفاع العماد علي محمود عباس والصحة الدكتور حسن الغباش على وضع المصابين جراء الاعتداء والخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم والمتابعة اللحظية لوضعهم من قبل الجهاز الطبي والتمريضي.

وأكد المهندس عرنوس على المتابعة المستمرة لوضع المصابين وتأمين كل ما يحتاجونه، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قبل الكوادر الطبية في تقديم الإسعافات السريعة في جميع المشافي التي تم نقلهم إليها وتقديم كل المستلزمات الطبية والصحية اللازمة؛ معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة على أرواح الشهداء.

واستمع رئيس مجلس الوزراء من الكادر الطبي في المشافي التي شملتها الجولة عن واقع وحالات المصابين والعلاج الذي يتلقونه حتى الآن، وشدد على رفع جاهزية المشافي إلى طاقتها القصوى، وتقديم كل الإمكانات والخدمات للمصابين.

شارك في الجولة عمار السباعي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ونمير مخلوف محافظ حمص وعمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي.