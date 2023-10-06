آخر الأخبارأهم الأخبارسياسة

الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس البيلاروسي بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وأعرب الرئيس لوكاشينكو في البرقية عن إدانة جمهورية بيلاروس بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإجرامي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وجاء في برقية التعزية: “أنهى الإجرام الذي لا معنى له حياة هؤلاء الشباب السوريين الذين كان هدفهم الدفاع عن مصالح وطنهم الأم وإعادته إلى الحياة السلمية”.

وأكد الرئيس لوكاشينكو أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن تبريره، ولا ينبغي أن يمر دون أن يلاحظه المجتمع الدولي.

وقال الرئيس لوكاشينكو: “في هذه اللحظة الصعبة، نحزن مع الشعب الشقيق في سورية، ونعبر عن دعمنا وتعاطفنا مع عائلات الضحايا، ونتمنى أيضاً الشفاء العاجل للمصابين”.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

الاتحاد العام لنقابات العمال يستنكر الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

آخر الأخبار

أحزاب وقوى لبنانية تدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

آخر الأخبار

أهلنا في الجولان السوري المحتل يؤكدون أن الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية دليل…

آخر الأخبار

مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية.. وتطالب المجتمع الدولي…

آخر الأخبار
الاتحاد العام لنقابات العمال يستنكر الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص أحزاب وقوى لبنانية تدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص أهلنا في الجولان السوري المحتل يؤكدون أن الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية دليل إفلاس التنظيمات الإرهابية مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية.. وتطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهود اجتثاث الإرهاب الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس بوتين بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص مجلس الشعب: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص جريمة نكراء الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس البيلاروسي بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص فنزويلا تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص إلى 89 شهيداً بحضور رسمي وشعبي… تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية من المشفى العسكري بحمص