القيادة المركزية للحزب: الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية تعبير عن حقد الإرهابيين وحماتهم وفشل مشروعهم في إخضاع سورية

أدانت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم الاعتداء الإرهابي بالطائرات المسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص ظهر اليوم.

وقالت القيادة المركزية: إن هذه الجريمة الإرهابية الجبانة تؤكد من جديد حقد الإرهابيين وحماتهم وداعميهم على الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري اللذين يلقنانهم الدرس تلو الدرس في مواجهة جرائمهم وفظائعهم على الأرض السورية الطاهرة.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن ما حصل اليوم في الكلية العسكرية في حمص من جريمة إرهابية فظيعة دليل آخر على أن الإرهاب وحماته من الدول المعتدية على سورية إنما بأسلوبهم الإرهابي المعهود يعبرون عن غيظهم وحنقهم من المراحل المهمة التي نتخطاها في مواجهتنا لهم على الصعيد الميداني والاقتصادي والأهم هو التطورات الأخيرة التي تؤكد نجاحاً دبلوماسياً وسياسياً باهراً لسورية على صعيد استعادة مكانتنا المرموقة عربياً، وفي صف الدول الكبرى التي تتحدى قوى الهيمنة وإرهابها.

ولفتت القيادة إلى أن استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية العسكرية في حمص بوجود أقاربهم وغيرهم من المدنيين لهو جريمة بشعة ضد الإنسانية بكل قيمها وقوانينها.

وأضافت القيادة: “ما دامت هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تعبر عن حقد الإرهابيين وحماتهم بسبب فشل مشروعهم في إخضاع سورية فإننا في الوقت الذي نترحم فيه على شهدائنا الأبرار نزداد عزماً على تصعيد مواجهتنا الواسعة والكاملة لبقايا الإرهاب على أرضنا، وفي الوقت نفسه نزداد يقيناً بالنصر القادم خلف جيشنا البطل وقائدنا سيادة الرئيس بشار الأسد”.