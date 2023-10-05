اتحاد الكتاب العرب يعلن عن نتائج مسابقة حرب تشرين الأدبية

أعلن اتحاد الكتاب العرب عن نتائج مسابقته بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية، والتي هدفت لتعميق ثقافة الانتماء وتكريس المحبة والتضامن بين أبناء الوطن، بما يحقق الانتصار ويدفع الإرهاب والعدوان ويقود لاستعادة الأراضي المغتصبة.

وكانت الجائزة الأولى في مجال القصة مناصفة بين قصة (الاتصال الأخير) لنصر محسن و(فردوس) لعلي المزعل.

أما الجائزة الثانية فذهبت لقصتي (صندوق) لتوفيقة خضور و(حكاية نصر) لميرنا أوغلانيان، والجائزة الثالثة لقصتي (الجندي) لمحمد أحمد الطاهر و(سباق نحو ضفة البحيرة) لجمال قاسم السلومي، بينما نوهت اللجنة بقصة (ذكرى) لنانسي حنا الصباغ.

وفي مجال الشعر كانت الجائزة الأولى مناصفة بين قصيدتي (فصول من سيرة السنديان) لأسد الخضر وقصيدة (عتقي الصبح) لهيثم علي، والجائزة الثانية مناصفة بين قصيدة (على جبهة الشمس) لزاهر القط و(كرمى للعيون الخضر) لجابر أبو حسين، والجائزة الثالثة مناصفة بين قصيدتي (شموع تشرين) لعصام حسن و(دالية وخمسون عنقوداً) لغسان لافي طعمة.

وبين رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أن الغاية من المسابقة تكمن في تفعيل ثقافة الصمود وإعادة الأرض والتذكير دائماً بحرب تشرين التحريرية وانتصاراتها لأنها محفز على الصمود والمقاومة.