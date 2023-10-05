سلة الوحدة تلتقي «إن.إس.أ» في بطولة «الإنترانيك» الدوليّة الأولى

تشرين- معين الكفيري:

يبدأ فريق رجال سلة الوحدة مشواره في بطولة إنترانيك الدولية الودية بنسختها الأولى بلقائه فريق «إن إس أ» اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت بدءاً من الساعة السادسة والربع مساء على أرض صالة نادي الإنترانيك الرياضي.

وتتألف بعثة الفريق من اللاعبين شريف العش ومجد عربشة ومحمد أوطه باشي وطارق الجابي ومحي الدين قصبللي وعبد الوهاب الحموي وعمر إدلبي وعبد الله الحلبي وميشيل غيث وعدي حمد وعلي إسبر وأنس الحجي، على أن يلتحق اللاعبون الأجانب جومارو براون وإسحاق بانكس فور وصول البعثة إلى مقر إقامتها.

ويتألف الكادر الفني والإداري من رئيس البعثة فراس قصار عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية ومروان خليل مدرباً رئيساً ومايكل ميكائيليان مدرباً مساعداً ويوسف المناع مدرباً مساعداً ويحيى ثابت إدارياً وأحمد العطار إحصائياً ومحمد فاروق الخن معالجاً فيزيائياً وأحمد الغواص مسؤول التجهيزات.

وأكد ماهر السيد رئيس نادي الوحدة أن هذه المشاركة تأتي ضمن استعدادات فريق الوحدة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة وصل الدولية إضافة لبطولة الدوري، وتم التحضير للبطولة بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج، ويشارك الوحدة في البطولة الدولية إلى جانب 7 فرق هي إنترانيك والرياضي والحكمة وهوبس و«إن إس أ» والأنطوني بعبدا والاتحاد ميروبا.

الجدير ذكره أن المباريات منقولة عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة السلة وصفحة نادي الإنترانيك وصفحة جريدة النهار.