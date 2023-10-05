في خطوة غير مسبوقة.. دعوةُ ثلاثة لاعبين من نادي «جباب» لمعسكر سلة منتخبنا تحت 14 سنة ودورةُ انتساب لحكام القدم

تشرين- هيثم العلي:

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة السلة في المحافظة تتم دعوة ثلاثة لاعبين من لاعبي محافظة درعا ومن نادي جباب حصراً لمعسكر المنتخب الوطني في كرة السلة تحت 14 سنة ليتم من خلال المعسكر انتقاء المنتخب الوطني لهذه الفئة الذي سيتم الاهتمام به في معسكر مفتوح مدة عام تحضيراً واستعداداً للاستحقاقات القادمة ..

واللاعبون المدعوون هم :

محمد قاسم الصعيدي وعبد الرحمن وسام الأحمد وعلاء ظافر الأحمد.

وتأتي دعوة هؤلاء اللاعبين بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أثناء بطولة «لعيونك يا شام» التي أقيمت في وقت سابق بدمشق وتصدرهم فرق هذه البطولة.

بالتوفيق للاعبينا مع التمنيات لهم أن يتم اختيارهم ضمن صفوف منتخبنا للوطني الذي هو حلم كل لاعب، وخاصة في لعبة كرة السلة .

من جهة أخرى، وعلى مدى يومين أقامت لجنة حكام كرة القدم الفرعية في درعا دورة انتساب لحكام كرة القدم من أجل توسيع قاعدة الحكام في المحافظة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم في درعا وإشراف رئيس مكتب ألعاب الكرات الفرعي

غسان الصياصنة وأحمد التمر رئيس اللجنة الفنية وقاسم المصري أمين سر اللجنة وفهد الربداوي عضو اللجنة ومحمد المسالمة عضو لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم.

حضر الدورة تسعة دارسين من مختلف أندية المحافظة، وتضمنت محاضرات نظرية وعملية، وفي نهاية الدورة خضع الدارسون لاختبارات بدنية وشفهية وكتابية ..

حاضر في الدورة كلّ من السادة:

محمود الشرع – عبد السلام النصيرات – منير الدنيفات – قاسم المصري.