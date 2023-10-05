آخر الأخبارمحافظات

لمنع الغش وضبط المواصفات تحليل 582 عينة ألبان وأجبان في طرطوس 77 منها مخالفة

تشرين- أيهم ابراهيم:
شهدت أسعار الألبان والأجبان في الأسواق “الطرطوسية” ارتفاعاً كبيراً مدعومة بارتفاع أسعار الحليب من جهة، والمحروقات من جهة أخرى الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب للتقنين في الشراء والبحث عن الأرخص حتى لو كان ذلك على حساب الجودة و المواصفات.
“تشرين” جالت في الأسواق ورصدت الأسعار فسجل كيلو الحليب 6 آلاف ليرة واللبن 8 آﻻف ليرة و25 ألف ليرة لكيلو اللبنة البلدية و40 ألف ليرة للجبنة البلدية وتختلف الأسعار بين محل و آخر صعوداً أو نزولاً.
مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أوضح لـ”تشرين” قيام المديرية بإصدار نشرة سعرية خاصة بالألبان والأجبان إضافة لبعض المواد الأخرى التي تحتاج لتقديم بيانات تكلفة وعن متابعة المديرية لأسواق الألبان والأجبان ومراقبتها لجهة الجودة والمواصفات أشار علوش لقيام المديرية بسحب 582 عينة ألبان و أجبان من الأسواق للتحليل حتى تاريخه حيث بلغت العينات المخالفة 77 عينة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

«اتصالات» حماة تركّب ١١٢٠٠ بوابة إنترنت.. وتوسعة خطوط هاتفية بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة

آخر الأخبار

كيف نطالب بإنتاج زراعي وفير وكيس الأسمدة بـ٨٠٠ ألف وسيارة الأسمدة العضوية بالملايين؟

آخر الأخبار

في خطوة غير مسبوقة.. دعوةُ ثلاثة لاعبين من نادي «جباب» لمعسكر سلة منتخبنا تحت 14 سنة…

آخر الأخبار

في الذكرى الـ50 لحرب تشرين التحريرية رئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيني: تعدّ بداية…

آخر الأخبار
لمنع الغش وضبط المواصفات تحليل 582 عينة ألبان وأجبان في طرطوس 77 منها مخالفة «اتصالات» حماة تركّب ١١٢٠٠ بوابة إنترنت.. وتوسعة خطوط هاتفية بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة كيف نطالب بإنتاج زراعي وفير وكيس الأسمدة بـ٨٠٠ ألف وسيارة الأسمدة العضوية بالملايين؟ في خطوة غير مسبوقة.. دعوةُ ثلاثة لاعبين من نادي «جباب» لمعسكر سلة منتخبنا تحت 14 سنة ودورةُ انتساب لحكام القدم في الذكرى الـ50 لحرب تشرين التحريرية رئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيني: تعدّ بداية جديدة لتاريخ العرب المعاصر معاصر زيتون درعا جُهزت للعمل.. وفلاحون يطلبون متابعة التزامها بمعايير العصير وأجوره سلة الوحدة تلتقي «إن.إس.أ» في بطولة «الإنترانيك» الدوليّة الأولى استدراج للوقوع بالفخ.. الزيادة في الاقتراض تدفع الدول النامية للغرق في الرمال المتحركة الحمضيات وسيناريو العقبات يتكرر كل عام.. بركات: التقديرات تشير إلى الإجمالي المتوقع للإنتاج 850 ألف طن وزيادة واضحة عن الموسم السابق الشاعر«صقر عليشي» يُغالي في التلميح ويوقّع كتاب «اللمحات»