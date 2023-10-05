لمنع الغش وضبط المواصفات تحليل 582 عينة ألبان وأجبان في طرطوس 77 منها مخالفة

تشرين- أيهم ابراهيم:

شهدت أسعار الألبان والأجبان في الأسواق “الطرطوسية” ارتفاعاً كبيراً مدعومة بارتفاع أسعار الحليب من جهة، والمحروقات من جهة أخرى الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب للتقنين في الشراء والبحث عن الأرخص حتى لو كان ذلك على حساب الجودة و المواصفات.

“تشرين” جالت في الأسواق ورصدت الأسعار فسجل كيلو الحليب 6 آلاف ليرة واللبن 8 آﻻف ليرة و25 ألف ليرة لكيلو اللبنة البلدية و40 ألف ليرة للجبنة البلدية وتختلف الأسعار بين محل و آخر صعوداً أو نزولاً.

مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أوضح لـ”تشرين” قيام المديرية بإصدار نشرة سعرية خاصة بالألبان والأجبان إضافة لبعض المواد الأخرى التي تحتاج لتقديم بيانات تكلفة وعن متابعة المديرية لأسواق الألبان والأجبان ومراقبتها لجهة الجودة والمواصفات أشار علوش لقيام المديرية بسحب 582 عينة ألبان و أجبان من الأسواق للتحليل حتى تاريخه حيث بلغت العينات المخالفة 77 عينة.