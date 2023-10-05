«اتصالات» حماة تركّب ١١٢٠٠ بوابة إنترنت.. وتوسعة خطوط هاتفية بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة

تشرين- نصار الجرف:

بهدف تقديم الخدمات الهاتفية والاتصالات الأمثل للمواطنين، قام فرع الشركة السورية للاتصالات في حماة بتوسيع ١١٢٠٠ بوابة إنترنت (ADSL )، منها ٣٢٠٠ بوابة في مدينة سلمية و٣٢٠٠ في مدينة محردة، و١٦٠٠ بوابة في كل من بري الشرقي وكرناز وحي القصور بمدينة حماة، وذلك حسب ما صرح به لـ«تشرين» المهندس منيب الأصفر مدير فرع شركة الاتصالات بحماة، وأضاف: سيتم توريد تجهيزات توسعة لتركيب بوابات في عدد من مراكز المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة، علماً أنه تم العمل خلال المرحلة السابقة على توسيع خدمات بوابات الإنترنت في كل من مناطق الفريكة، شطحة، المحروسة، عوج، الموعة، دير شميل، وحاليا يتم تزويد مركز بلدة تقسيس بـ٥١٢ بوابة لأول مرة لهذا المركز.

من جانب آخر، يتابع الأصفر قائلاً: أنجز فرع الشركة أعمال تنفيذ

مشروع توسيع الشبكة الهاتفية الرئيسية والفرعية وتحويل العديد من المسارات من هوائية إلى أرضية في مدينة وادي العيون بريف المحافظة الغربي بتكلفة تجاوزت ٥٠٠ مليون ليرة للأعمال المدنية .

وبيّن أن مشروع توسعة الخطوط الهاتفية جاء نتيجة التزايد السكاني والتوسع العمراني وتلبية حاجة المواطنين لخدمة الاتصالات، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مدّ شبكات فرعية بطول ٢٣ كم، ورئيسية بطول ٤.٢ كم، وكابلات أرضية بدلاً من الهوائية كما كانت سابقاً، الأمر الذي كان يعرضها في كثير من الأحيان لانقطاعات وأعطال متكررة من جراء الظروف الجوية وخاصة في فصل الشتاء.

كما أشار إلى إعادة تأهيل ثلاثة مراكز في كل من عقرب والحمرا والجنان، التي تعرضت لأعمال تخريب نتيجة الإرهاب، وستتم إعادتها إلى الخدمة بأقرب وقت، فضلاً عن إنشاء مركز جديد في قريتي تل سنان وتل عدا بريف سلمية الشرقي.