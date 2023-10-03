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تفعيل ميزة بداية الخط ونهايته على 10 خطوط.. رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق لـ “تشرين”: ستسهم بإنهاء مشكلة تسرب وسائط النقل العامة وسيتم تفعيلها تباعاً على معظم الخطوط

تشرين- زهير المحمد:
على ما يبدو أن الخطوة التي أعلنت عنها محافظة دمشق اليوم بتفعيل ميزة بداية الخط ونهايته على منظومة التتبع الإلكتروني لعشرة خطوط جاءت لعلها تستطيع ضبط وتنظيم عمل السرافيس على خطوطها .
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة دمشق عمار غانم في تصريح لـ “تشرين” أنه ستتم المباشرة بتطبيق ميزة بداية الخط ونهايته على منظومة التتبع الإلكتروني للخطوط التي تم تفعيلها بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء وفقاً للمسارات المحددة لها، اذ يتوجب على السائقين الانطلاق من بداية الخط والوصول إلى نهايته وبالعكس لتحصل وسيلة النقل على مخصصاتها من المحروقات حسب كل رحلة تحققها.
وأوضح غانم أن تفعيل الميزة سيتم لعشرة خطوط وسائط نقل عامة تتزود بالوقود من مدينة دمشق، مؤكداً أن الهدف من تطبيقها هو ضبط وتنظيم عمل وسائط النقل وتخديمها لكامل الخط.
وأشار غانم إلى أن الخطوط التي تم تفعيل الميزة لها هي الدوار الشمالي و(مساكن برزة- شارع الثورة) و(برزة البلد- شارع الثورة) و(مشروع دمر- مساكن الحرس- جسر السيد الرئيس) و(مخيم فلسطين مخيم اليرموك كراجات وبرامكة) و(القابون شارع الثورة) و(التضامن مسبق الصنع البرامكة) و (جوبر عباسيين ابن النفيس كلية الهمك) و(مشروع دمر جسر السيد الرئيس) و(زاهرة قديمة كراجات).
بدوره أكد رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن لـ تشرين أن تطبيق ميزة بداية الخط ونهايته ستساهم بإنهاء مشكلة تسرب وسائط النقل العامة عن خطوطها وإنهاء مخالفات عدم التزامها بالمسار المحدد وتغيير الخطوط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت في بال المعنيين عن قطاع النقل منذ بدء تركيب أجهزة التتبع إلّا أن تطبيق الميزة كان صعباً من الناحية الفنية بسبب وجود عطل وقد تم تجاوزه حالياً.
وختم الحسن حديثه بالتأكيد أن تطبيق هذه الميزة لن يقتصر على الخطوط العشرة التي تم الإعلان عنها اليوم وإنما سيتم تباعاً تطبيقها على جميع الخطوط بمدينة دمشق.

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