المركزي يصدر تعميماً بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية

تشرين – ماجد مخيبر:

أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم (1/171/ص) تاريخ 03/10/2023 والمتضمن شروحات حول التعميم رقم 143 تاريخ 06/09/2023 بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية، حيث وردت العديد من الاستفسارات حول آلية تطبيق التعميم المذكور.

وعليه بيّن مصرف سورية المركزي في الفقرة الأولى من التعميم أنه يتوجب على كل مستورد صرح بموجب بيانه الجمركي عن إضافة اختيارية أو إضافة أجور الشحن أو التأمين أو غيرها من النفقات التي تدفع بالقطع الأجنبي أو في حال تحقق لدى الجمارك مخالفة بالقيمة أو الوزن وتم تنظيم مذكرة قضية بقيمة المخالفة فأدت جميعها إلى زيادة القيمة اكثر من 10 % من قيمة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي أن يقوم بمراجعة فرع المصرف المركزي ليقدم الوثائق التي تثبت قيامه بتحويل الجزء الزائد عن نسبة 10 % من قيمة الفاتورة وليتمكن من الحصول على موافقة خطية للسماح له بتخليص هذه البضاعة .

و يسمح للمستورد المشمول بالفقرة الأولى الواردة أعلاه ولغرض تقديم الوئائق التي تثبت قيامه بتحويل الجزء الزائد عن نسبة 10 % من قيمة الفاتورة أن يقدم أحد الوثائق التالية حسب الحال أ- الوثائق التي تثبت أنه استخدم مصدر التمويل الخارجي ب – وثيقة تثبت تسجيل طلب تمويل القيمة الزائدة عن طريق شركات الصرافة المحلية .

كما تضمن التعميم في الفقرة الثالثة منه أنه يتوجب على فرع مصرف سورية المركزي عند منح أي مستورد كتاب الموافقة على تخليص بضاعته أن يختم على الفاتورة الأصلية المرفقة بالكتاب لتقديمها الى الجمارك فإذا قدم المستورد عند تخليص بضاعته لدى الأمانة الجمركية فاتورة نهائية أخرى غير التي تم تقديمها الى مصرف سورية المركزي للحصول على كتاب الموافقة على التخليص فكانت مختلفة عنها سواء بالرقم أو القيمة أو الوزن أو العدد أو بلد المنشأ أو غيرها فعلى الجمارك عدم قبول كتاب الموافقة على التخليص والطلب إلى المستورد مراجعة المصرف المركزي لإصدار كتاب موافقة جديد مطابق للفاتورة التي سيتم التخليص بموجبها .

كما لفت المركزي خلال تعميمه الى أنه يندرج تحت موضوع تعديل الفاتورة وفق ما هو مذكور بالفقرة السابقة أعلاه قيام المستورد بالحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على تخليص فاتورة بقيمة إجمالية ومن ثم تقديم كتاب الموافقة على التخليص إلى الجمارك مرفقاً بفواتير جزئية، ونؤكد ضرورة التقيد بأن يكون كتاب الموافقة على التخليص صادراً لكل فاتورة على حدة، ولا يسمح بتخليص أكثر من فاتورة على كتاب موافقة واحد، إلا إذا تضمن كتاب الموافقة ذلك صراحة مع ذكر تفاصيل كل الفواتير وكانت جميعها مختومة بختم المركزي .