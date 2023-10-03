تصعيد جديد في أزمة مقتل «زعيم» هندي في كندا: نيودلهي تطرد 40 دبلوماسياً كندياً

تشرين- وكالات:

نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة أن الهند طلبت من كندا سحب نحو 40 دبلوماسياً كندياً لدى نيودلهي وأمهلتها حتى العاشر من الشهر الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهند هددت بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الذين يبقون في البلاد بعد الموعد المحدد.

وأوضح أحد المصادر أن هناك 62 دبلوماسياً كندياً يعملون في الهند، وتسعى نيودلهي إلى طرد 41 منهم.

وتشهد العلاقات الهندية – الكندية توتراً ملحوظاً بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل «زعيم السيخ» المواطن الكندي هارديب سينغ نيغار.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسياُ هندياُ لاشتباهها بعلاقته باغتيال نيغار، ما دفع نيودلهي للرد بطرد دبلوماسي كندي.

وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها على سلامة مواطنيها في كندا بسبب «جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسياً» وحذرت مواطنيها من زيارة مناطق من كندا.