بمشاركة ٤٨ نادياً.. قرعة كأس الجمهورية سحبت اليوم

تشرين- سامر اللمع:

سحبت اليوم الإثنين قرعة مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم لموسم 2023/2024 في مقر اتحاد كرة القدم في مدينة الفيحاء الرياضية في العاصمة دمشق، وذلك بمشاركة 48 نادياً من الدرجة الممتازة والأولى والثانية، حيث تقام جميع المباريات من مرحلة واحدة على أرض محايدة باستثناء مواجهات الدور نصف النهائي التي تقام من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

وتبدأ مباريات الدور الأول خلال شهر تشرين ثاني القادم في الفترة من 13 إلى 21 /11، بينما تقام مباريات الدور الثاني خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام القادم في الفترة من 25 /12 ولغاية 2/1 2024، وأسفرت القرعة الدور الأول عن مواجهات ما بين أندية الدرجة الأولى والثانية، حيث جاءت المباريات على النحو التالي:

معضمية الشام× شرطة دير الزور، الشعلة× عمال حلب والنيرب × الفرات والنبك × الهيجانة، المجد × حطله، العربي × النضال، مورك × القلعة، الحرجلة × المخرم، الهلال × شباب الرقة، عفرين × تل دو، الحوارث× جيش حلب، التضامن × صيدا، شهبا × شرطة حلب، الشرطة × النورس، عمال حماة × الرستن، اليقظة × السلمية، شرطة طرطوس × الميادين، بينما تتواجد أندية معدان والنواعير وصافيتا بشكل تلقائي في الدور الثاني.

وأسفرت مباريات الدور الثاني عن المواجهات التالية:

الوحدة × الفائز من الحوارث × جيش حلب، الوثبة ضد الفائز من اليقظة × السلمية، الطليعة ضد الفائز من مورك × القلعة، أهلي حلب ضد الفائز من معضمية الشام × شرطة دير الزور، وبدوره تشرين يواجه الفائز من النيرب × الفرات، أما الفتوة فسيلاقي الفائز من الحرجلة × المخرم، من جهته حطين يقابل صافيتا، الجيش يلاقي الفائز من العربي × النضال، الحريةيواجه الفائز من شرطة طرطوس × الميادين، أما الكرامة فيقابل الفائز من الهلال × شباب الرقة، من جهته جبلةيلعب مع الفائز من عفرين × تل دو، والساحل يواجه النواعير، ومعدان يلاقي الفائز من شهبا × شرطة حلب، الفائز من النبك× الهيجانة مع الفائز من الشرطة × النورس، الفائز من المجد ×حطله مع الفائز من التضامن× صيدا، الفائز من الشعلة× عمال حلب مع الفائز من عمال حماة× الرستن.