ترامب يستبق مثوله أمام المحكمة اليوم بوعود انتخابية إضافية:.. سنستعيد قواتنا من الخارج وسننتج نفطاً أكثر من روسيا والسعودية مجتمعتين؟!

تشرين – وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن سيتوجه طوعاً إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين جلسات المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية خلال سنوات.

وكتب ترامب- الذي يعمل لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2023 الرئاسية- عبر منصة « Truth Social» يوم أمس الأحد: سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي.

ووصف المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بأنها «فاسدة وعنصرية» والقاضي في القضية آرثر إنغورون بأنه «مختل»، وأضاف: هذه القضية برمتها هي خدعة! نراكم في المحكمة صباح الاثنين.

وقال القاضي إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم المعروفة باسم منظمة ترامب.

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر بوضوح تقييمات احتيالية من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد ترامب وابناه إلى تضخيم قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وفي وقت سابق، وفي إطار الوعود التي يستمر ترامب في إطلاقها، وعد يوم أمس الأحد بأنه سيسحب القوات الأميركية من عدة دول في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متوجهاً بوعده هذا والذي تهديد في حقيقته إلى الدول التي قال إنها لا تعطي أفضلية للمزارعين الأميركيين، ولا يستفيد منها القطاع الزراعي الأميركي.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية أيوا، من دون أن يحدد الدول التي يقصدها: نحن ننفق مليارات الدولارات على الدفاع العسكري وأشياء أخرى من دون الحصول على أي معاملة تفضيلية لمزارعينا.. قواتنا تحمي تلك البلدان .. ليس من الجيد القيام بذلك، فالكثير منها يكرهنا ونحن نحميها. كل هذه القوات ستعود إلى الوطن على الفور، ولن نضيع المال عليها.

ووعد ترامب بتخفيض كبير في أسعار الأسمدة، وكذلك إلغاء جميع مراسيم الإدارة الحالية التي تضر بالمزارعين الأميركيين، مؤكداً أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط، سيتجاوز إنتاج روسيا والسعودية مجتمعتين في حال فوزه.

وقال ترامب: سنستخرج نفطنا ونبيعه لأوروبا، ونحن مستعدون لأن نكون مستقلين في مجال الطاقة، سنهيمن على قطاع الطاقة في غضون بضعة أشهر، وسننتج نفطاً أكثر من السعودية وروسيا مجتمعتين. وأضاف: سنبيع نفطنا وغازنا لأوروبا ونحقق ثروة من ذلك.