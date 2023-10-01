حفل استقبال بمدينة الشباب بمناسبة عيد الشبيبة ال٥٥ .. رئيس اتحاد شبيبة الثورة:.. الشباب السوري أثبت أنه على قدر التحدي والمسؤولية

تشرين- زهير المحمد:

بمناسبة عيد الشبيبة الخامس والخمسين أقامت منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم حفل استقبال وذلك في مدينة الشباب بالمزة في دمشق.

وخلال كلمة له أكد الاتحاد سومر فيصل ظاهر أنه في ذكرى تأسيسِ المنظمة نجدد آمالنا وثقتنا بجيل الشباب، الذي حمل راية الدفاع عن الوطن، على مدى أكثر من اثني عشر عاماً من الحرب، والذي يحمل اليوم وغداً، راية البناء وإعادة الإعمار، بفكره وإرادته المتوثبة، نحو مستقبل كريمٍ، لوطننا الحبيب سورية، نعمل جميعاً من أجله.

مشيراً إلى أن كل الأمم والشعوب، ترى في الشباب، الدعامة الأساسية، والثروة المتجددة في بناء الأوطان، وتحقيق الإنجازات الكبرى، في الميادين كافة، وقد لمسنا هذه الحقيقة، خلال ما يزيد عن عقد من الزمن، أثبت فيه الشباب السوري، أنه على قدر التحدي والمسؤولية، بتضحياتهم الكبيرة، على امتداد الآلاف من جبهات القتال، ونقاط المواجهة، ضد قوى الإرهابِ والهيمنة والاحتلال، وبدورهم الرائد، في إعادة نبض الحياة، إلى كل شبر تم تحريره، من بين براثن المجموعاتِ الإرهابيةِ الظلامية، التي اندحرت أمام صبر وثبات شبابِنا المقاتل، الذين كانوا أيضاً فلاحين في الحقول، وعمالاً في المصانع، وأطباء يبلسمون الجراح، وعقولاً مبدعة، وسواعد فتية، في كل مواقع البناء والتعمير، ورسل علم، على منابر ومنصات المعرفة، والتميز والابتكار.

ونوه ظاهر بأن شباب سورية أثبتوا أمام كارثة الزلزال المدمر، في السادس من شهر شباط الماضي، أنهم السند الحقيقي للوطن، في تلك المحنة، التي ألمت بالآلاف من أبناء شعبنا، في المحافظات الشمالية، فكانت فرقُ الشبيبة التطوعية، في مقدمة من تواجد في الساعاتِ الأولى الصعبة، وساهمت مع كل الجهود الوطنية، في التخفيف من هول الفاجعة، وتقديم يد العون، في إيصال المساعدات الطبية والإنسانية، إلى الأهالي المنكوبين.

وختم رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة حديثه بالتأكيد أن منظمة اتحاد شبيبة الثورة، بكل مؤسساتِها وكوادرها، ستواصل دورها المعهود في رعاية الشباب، وتمكينهم من امتلاك أدواتهم ووسائل إبداعهم، ورسم ملامح مستقبلِهم، وستعمل مع كل الأيادي المخلصة في وطننا، على مواصلة إعدادهم وتأهيلهم، وصقل معارفهم وقدراتهم، على الوجه الأمثل، ليكونوا دوماً، على أتم الاستعداد والجاهزية، لأداء الأدوار والمهام والمسؤوليات، التي تقضيها مصلحة الوطن، في ظل رعايةِ حزبِنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي، وأمينِه العام الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، قائد مسيرتِنا إلى النصر والتحرير وإعادة الإعمار.

حضر الحفل وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فراس نبهان ورئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين وحيد الزعل ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.