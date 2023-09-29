المجلس الوطني الفلسطيني يرحب باعتماد تسمية دولة فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار اعتماد تسمية “دولة فلسطين” بصورة رسمية في الوكالة الدولية، وذلك خلال الجلسة التي جرت أمس ضمن أعمال الدورة الـ 67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأكد المجلس في بيان له اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن اعتماد الوكالة الدولية للقرار الذي حمل عنوان “وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية” يعد خطوة مهمة من الوكالة الدولية، وسوف تتبعه مزيد من الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين، موضحاً أن هذا القرار يعد إدانة واضحة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية.

وتوجه المجلس بالشكر لجميع الدول التي دعمت وأيدت القرار الذي يأتي في إطار الجهود الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.

وكان المؤتمر العام للوكالة الدولية صوت بالأغلبية أمس على مشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية نيابة عن دولة فلسطين لاعتماد تسمية دولة فلسطين بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، حيث صوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 5 دول صوتت ضده، فيما امتنعت 21 دولة عن التصويت.