سورية تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب العراقي بضحايا الحريق المروع في نينوى

تشرين:

أعربت سورية عن تعازيها الصادقة للحكومة العراقية والشعب العراقي إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في حادث الحريق المروع الذي وقع بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “تُعرب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن بالغ مشاعر الأسى والحزن التي يشعر بها شعب الجمهورية العربية السورية وحكومتها وقيادتها إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في حادث الحريق المروع الذي وقع في محافظة نينوى شمال العراق”.

وأضافت الخارجية: “إننا إذ نشعر بهول الحادثة التي حصدت العديد من الأرواح البريئة وأدت إلى إصابات كثيرة وبالغة، فإننا نتقدم بتعازينا الصادقة إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وأهالي الضحايا الذين فقدوا أحباءهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وختمت الخارجية بيانها بالقول: “لم تنسَ سورية موقف جميع أهلنا في العراق الشقيق في الوقوف إلى جانبها في كل ما حلَّ بشعبها وخاصّة بعد الزلزال الكارثي في السادس من شباط الماضي، وإننا نعلن وقوفنا الصادق إلى جانب أهلنا في العراق الشقيق ونرجو من الله عزَّ وجلّ ألاّ يصيب العراق مكروه”.