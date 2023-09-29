قمة بين النواعير والطليعة.. والفتوة واليقظة في شباب اليد اليوم

تشرين- هيثم العلي:

تستكمل اليوم منافسات الدوري النهائي للشباب بكرة اليد المقام في صالة ناصح علواني بمحافظة حماة بمشاركة أندية الكليعة والنواعير واليقظة وأهلي حلب والفتوة ودير عطية.

واليوم ستكون قمة الدوري بين قطبي حماة فالفائز منهما سيضع قدمه في النهائي من دون أدنى شك.

الساعة الثامنة مساء سيلتقي الجاران الطليعة والنواعير في الجولة الثانية من الدوري فالأول تجاوز دير عطية أمس بفارق هدف 28 مقابل 27 في مباراة قوية شهدت منافسة حامية بين الفريقين إذ لم يعرف الفائز سوى في الثواني الأخيرة، بالتأكيد هذا الفوز سيعطي الطليعة حافزاً قوياً لملاقاة جاره والفوز عليه إن أمكن.

وبدوره النواعير تغلب على اليقظة بعد انسحاب الأخير قبل 5 دقائق من نهاية المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم النواعير ب34 مقابل 18 والشوط الأول الذي انتهى نواعيرياً كذلك بفارق 5 أهداف 15 مقابل 10 أهداف.

ولقاء اليوم سيتسلح فيه الفريقان بعاملي الأرض والجمهور ولا حجة لهما إلا بتقديم أداء ومستوى مميز أمام من سيحضر في صالة ناصح علواني.

أما في الرابعة عصراً أولى مباريات اليوم فسيلتقي أهلي حلب مع دير عطية، علماً أن الأهلي أنهى اللقاء الافتتاحي لمصلحته أمس على حساب الفتوة بفارق هدف وحيد وبواقع 20|19.

وفي السادسة مساء الفتوة يواجه جاره اليقظة، والفريقان يسعيان للتعويض على نتائج اليوم فيعودان للمنافسة من جديد على قمة الدوري، فكل شيء وارد والطموح مشروع للجميع.

يشار أخيراً إلى أنه منذ أيام قليلة مضت توج فريق ناشئي النواعير بلقب الدوري الذي جرى في صالة الفيحاء الفرعية تلاه الشعلة الذي حقق المركز الثاني.