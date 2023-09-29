أجواء حارة نسبياً بشكل عام ومائلة للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 – 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحوا ًبشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلاً ومائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحاً.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة تثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم على المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تترافق بالرعد أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.