رئيس اتحاد الملاكمة : الظلم الذي وقع على بطلنا مليس لن يتكرر مع أحمد غصون

تشرين- حاتم شحادة:

أكد رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح ل تشرين أن الاتحاد سعى جاهداً لعدم تكرار الخطأ التنظيمي الذي وقع خلال نزال ملاكمنا محمد مليس أمام الملاكم البحريني عندما شهد الطاقم التحكيمي وجود حكم من الكيان الصهيوني في نزال ملاكمنا الآخر أحمد غصون المرتقب يوم الجمعة.

وأضاف شبيب إنه تمت تسمية طاقم التحكيم لنزال أحمد غصون ولم تتم تسمية أي حكم من دولة معادية.

وتعليقاً على انسحاب مليس أوضح شبيب أن اللجنة الأولمبية الدولية هي من قامت بتسمية أسماء الحكام والقانون الدولي يحظر تسمية حكم حلقة أو قاض من دولة صديقة أو معادية لذلك ما جرى خلال نزال ملاكمنا محمد مليس يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي ولكن الإشراف على البطولة هو من مسؤولية اللجنة الأولمبية الدولية وليس الاتحاد الدولي للملاكمة.

هذا ويواصل غصون تدريباته لمواجهة الملاكم الكوري الجنوبي كيم جنجيا عند الساعة الثالثة والنصف عصر الجمعة بتوقيت دمشق في دورة الألعاب الآسيوية.

و يركز المدرب حسين غصون بالحصص التدريبية على رفع اللياقة البدنية والعامل الذهني قبل مواجهة الملاكم الكوري الجنوبي.