ديربي العاصمة يتصدر الدوري الممتاز … وتكافؤ بين تشرين والطليعة

تشرين- إبراهيم النمر:

تختتم اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة عصراً مباريات المرحلة الثانية من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات يبرز فيها لقاء ديربي العاصمة بين الوحدة والجيش وفي بقية اللقاءات الكرامة يحل ضيفاً على جبلة في ملعب البعث والوثبة في ملعب حمص يستقبل الساحل، وأخيراً تشرين يستضيف الطليعة في ملعب الباسل في اللاذقية.

ديربي العاصمة

حيث يستضيف ملعب الجلاء بدمشق قمة الجولة الثانية والتي تجمع بين الوحدة والجيش في لقاء يسعى فيه الفريقان لاستدراك تعثرهما في الجولة الأولى حيث تعادل فيها الجيش مع تشرين بهدف لمثله في حين خسر الوحدة أمام حطين بهدف.

وشهد ديربي الموسم الماضي تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بهدف لمثله، وعيّن اتحاد الكرة الحكم حنا حطاب لقيادة المباراة ويساعده كل من علي أحمد و أمجد خليل ومحمد ضرار كحكم رابع.

حسين عفش مدرب الجيش أكد عدم جاهزية فريقه لخوض لقاء اليوم من الناحية البدنية أو التأقلم مع اللاعبين ونعمل على تحقيق نتائج إيجابية وتجاوز المشكلات قبل مرحلة التوقف.

الكرامة بضيافة جبلة

بالانتقال إلى جبلة حيث يستضيف ملعب البعث لقاء فريقها مع ضيفه الكرامة، حيث يدخل الفريقان اللقاء سعياً لمواصلة ظهورهما الجيد في الجولة الأولى، التي خرجا منها بنقطة التعادل نتيجة أخطاء دفاعية.

في الموسم الماضي تعادل الفريقان ذهاباً بهدف لمثله في حين استطاع جبلة تحقيق الفوز إياباً بهدفين لهدف.

ويعود آخر فوز لجبلة إلى مباراة الأهلي في كأس الجمهورية حزيران الماضي. الأمر ذاته ينطبق على الكرامة الذي فاز حينها في البطولة ذاتها على جيش حلب.

وسيكون محترفو جبلة الأجانب موجودين في تشكيلة عمار الشمالي الذي أكد جاهزية فريقه لخوض هذا اللقاء المهم من أجل تحقيق النقاط كاملة تعويضاً عن التعادل الخاسر في الجولة السابقة، مع العلم أن الكرامة لن يكون صيداً سهلاً بعدما جدد صفوف فريقه بصفقات مهمة محلية وخارجية.

يقود مباراة اليوم شادي الشحف للساحة ويساعده كل من عبد الله كنعان وأحمد عبد الرحمن إضافة إلى الحكم الرابع محمود صيادي.

لقاء متكافئ

إلى ملعب الباسل في اللاذقية حيث يستضيف تشرين الطليعة في مواجهة يسعى طرفاها إلى تحقيق أول فوز لهما بعد تعادلهما في الجولة الأولى حيث تعادل تشرين مع الجيش والطليعة مع الوثبة.

في الموسم الماضي تعادل الفريقان سلباً في الذهاب والإياب. وقد التقى الفريقان منذ العام 2004 في 27 مباراة حقق تشرين الفوز في 8 مقابل 7 للطليعة وتعادل الفريقان في 12 مباراة.وآخر فوز لتشرين على الطليعة يعود إلى نيسان 2022 بثلاثية نظيفة. بينما فاز الطليعة على حساب البحارة في كانون الثاني 2021 بثلاثة أهداف لهدف.

إلا أن الطليعة لم يحقق خلال عام 2023 إلا فوزاً وحيداً يعود للجولة الثامنة من الدوري وكان على حساب الفتوة بهدفين لهدف والذي غادرنا اليوم إلى السعودية للقاء العهد اللبناني يوم الاثنين المقبل في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

يقود المباراة تحكيمياً الحكم عمار بدور ويساعده رامي طمعان ومحمود بكار إضافة إلى المميز غيث الدهوش .

الساحل لإكمال المسيرة الناجحة

يستضيف الوثبة على ملعب الباسل في حمص نظيره الساحل.

حيث يدخل الفريقان وطموحهما حصد النقاط كاملة. إذ يريد الساحل البقاء في الصدارة التي وصل إليها بعد الجولة الأولى بالفوز على الحرية.

في حين يطمح الوثبة بقيادة مصعب محمد للوصول إلى النقطة 4 بعد تعادله في الجولة الأولى مع الطليعة. ويشار إلى أن الفريقين التقيا منذ عام 2018 في 7 مناسبات فاز الوثبة في 5 منها وتعادلا مرتين.

يذكر أن المرحلة الثانية كانت قد افتتحت يوم الأربعاء الماضي حيث فاز الفتوة على حطين بهدف نظيف في حين حسم الأهلي ديربي حلب لمصلحته وفاز على الحرية بهدف دون رد.

ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بانتظار نتائج بقية المباريات.